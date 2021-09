Cannabis legale, sit-in davanti al ministero della Giustizia: “Comuni in ritardo. Senza proroga al 31 ottobre il referendum è a rischio” (Di venerdì 24 settembre 2021) Presidio del comitato promotore del referendum sulla Cannabis legale davanti al ministero della Giustizia, per chiedere al Governo “la conferma dell’esenzione al 31 ottobre” come data ultima per la consegna delle firme certificate. “La velocità della sottoscrizione online cozza con la burocrazia italiana: giovedì notte sono scadute le 48 ore a disposizione delle amministrazioni comunali per restituire i certificati elettorali richiesti via Pec dal Comitato”, hanno detto Marco Perduca, Antonella Soldo, Riccardo Magi, Leonardo Fiorentini e Franco Corleone nel corso del punto stampa con i giornalisti. “A venerdì mattina, a fronte di 545.394 certificati digitali richiesti con 37.300 email certificate inviate ai Comuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Presidio del comitato promotore delsullaal, per chiedere al Governo “la conferma dell’esenzione al 31” come data ultima per la consegna delle firme certificate. “La velocitàsottoscrizione online cozza con la burocrazia italiana: giovedì notte sono scadute le 48 ore a disposizione delle amministrazioni comunali per restituire i certificati elettorali richiesti via Pec dal Comitato”, hanno detto Marco Perduca, Antonella Soldo, Riccardo Magi, Leonardo Fiorentini e Franco Corleone nel corso del punto stampa con i giornalisti. “A venerdì mattina, a fronte di 545.394 certificati digitali richiesti con 37.300 email certificate inviate ai...

elio_vito : Non lo vedrete ai Tg, ma qui potete, anche per questo ringrazio per il video del mio breve intervento ieri alla man… - fattoquotidiano : REFERENDUM CANNABIS Quasi 500mila firme in neanche sei giorni - Radio1Rai : Referendum cannabis, il forzista @elio_vito suona la sveglia ai moderati: «La cannabis legale toglie soldi alla cri… - lasiepedimore : RT @parliamdidroghe: Cannabis legale, il referendum ostacolato dai Comuni. Il flop delle firme digitali contro la caccia - aleLand03 : RT @Blowjoint: 'Perché, delle 580mila firme digitali raccolte in poco più di una settimana, solo una piccola parte è stata già certificata… -