Canada, la chiesa cattolica chiede scusa per abusi su nativi

La chiesa cattolica del Canada ha chiesto scusa per gli abusi subiti nei decenni passati dai nativi nelle proprie scuole e collegi. Una vicenda che il premier Justin Trudeau aveva definito vergognosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Canada chiesa Canada, la chiesa cattolica chiede scusa per abusi su nativi La Chiesa cattolica del Canada ha chiesto scusa per gli abusi subiti nei decenni passati dai nativi nelle proprie scuole e collegi. Una vicenda che il premier Justin Trudeau aveva definito vergognosa ...

