Campionati Mondiali Ciclismo Fiandre 2021 | diretta integrale Discovery+ Eurosport

Leggi su digital-news

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la splendida medaglia d’oro bissata a cronometro da Filippo Ganna e il bronzo italiano nella Mixed Relay, idivivono un gran finale sulle strade dellecon le prove che assegnano i titoli in linea: venerdì 24 settembre Junior e Under-23 maschile; sabato 25 settembre Junior ed Elite femminile; domenica 26 settembre l’Elite Maschile.Con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini per le gare maschili e Ilenia Lazzaro per quelle riservate alle donne fra le côtes e il pavé delle, dove ilè sacro, domenica la prova iridata maschile...