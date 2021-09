Campari rinnova online il racconto della sostenibilità

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –Groupilin una sezione dedicata che mette in luce le principali iniziative, gli obiettivi e i risultati del Gruppo nel costante e crescente impegno per creare valore nelle proprie aree di business e nelle comunità in cui opera. Evoluzione, ampliamento e designtosezione che racconta l’approccio dell’azienda allacon le quattro aree chiave attraverso le quali si articola l’impegno di tutto il Gruppo: Le Persone, Pratiche Responsabili, Ambiente, Impegno Nelle Comunità. La nuova sezione mette in evidenza il sempre crescente impegno del Gruppo verso tematiche fondamentali per la responsabilità d’impresa sia nell’ambito sociale, per esempio con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Campari rinnova

Borsa Italiana

