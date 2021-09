Campania: record di vaccinazioni per i medici di famiglia (Di venerdì 24 settembre 2021) record di vaccinazioni per i medici di famiglia, in Campania ha raggiunto i 450mila cittadini. Già avviate le terze dosi: "Sono previste le prime 30.000 vaccinazioni in un mese". verbale. Nel mese di settembre sono state infatti somministrate dai medici di base 450mila dosi, di cui 30mila con vaccinazione domiciliare a cittadini che non avrebbero mai potuto raggiungere centri vaccinali, distretti o ambulatori. Dati che ovviamente hanno un peso non indifferente se si guarda alla città di Napoli, dove i medici di base hanno inoculato 62.500 dosi ed effettuato 16.000 vaccinazioni domiciliari. “Questi dati – spiega Luigi Sparano, segretario provinciale FIMMG – dimostrano chiaramente l'efficacia del lavoro svolto dai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021)diper idi, inha raggiunto i 450mila cittadini. Già avviate le terze dosi: "Sono previste le prime 30.000in un mese". verbale. Nel mese di settembre sono state infatti somministrate daidi base 450mila dosi, di cui 30mila con vaccinazione domiciliare a cittadini che non avrebbero mai potuto raggiungere centri vaccinali, distretti o ambulatori. Dati che ovviamente hanno un peso non indifferente se si guarda alla città di Napoli, dove idi base hanno inoculato 62.500 dosi ed effettuato 16.000domiciliari. “Questi dati – spiega Luigi Sparano, segretario provinciale FIMMG – dimostrano chiaramente l'efficacia del lavoro svolto dai ...

