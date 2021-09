Camorra, blitz a Pozzuoli: imprenditore nautico arrestato per estorsione (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – estorsione aggravata dal metodo mafioso: con questa accusa, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato il titolare di un cantiere nautico di Licola che successivamente è stato chiuso nel carcere di Poggioreale. La misura cautelare è stata emessa dalla XII Sezione Penale del Tribunale di Napoli su appello della locale Direzione Distrettuale Antimafia avverso l’ordinanza di applicazione di misura cautelare che il 18 giugno scorso aveva portato all’arresto per i medesimi fatti, di altre tre persone, tutte vicine ad ambienti legati al clan “Longobardi-Beneduce” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –aggravata dal metodo mafioso: con questa accusa, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia dihannoil titolare di un cantieredi Licola che successivamente è stato chiuso nel carcere di Poggioreale. La misura cautelare è stata emessa dalla XII Sezione Penale del Tribunale di Napoli su appello della locale Direzione Distrettuale Antimafia avverso l’ordinanza di applicazione di misura cautelare che il 18 giugno scorso aveva portato all’arresto per i medesimi fatti, di altre tre persone, tutte vicine ad ambienti legati al clan “Longobardi-Beneduce” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

