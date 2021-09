Caltanissetta | dalla droga alle finte assunzioni | blitz contro il clan Sanfilippo con 50 arresti

(Di venerdì 24 settembre 2021) Associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri distanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 50 presunti affiliati aldi Mazzarino riconducibile alla stidda gelese. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari di, su richiesta della Dda. Nell’ambito delle indagini gli inquirenti hanno anche fatto luce su due omicidi con il metodo della lupara bianca avvenuti nel 1984 e nel 1991 L’operazione, denominata in codice “Chimera”, scaturisce da un’indagine condotta tra il 2017 e il 2021 dai carabinieri di Gela ed è stata avviata sulla base di elementi forniti dal Comando carabinieri Politiche Agricole e Alimentari. L’operazione è ...

Smantellata dai Carabinieri, coordinati dalla Dda di Caltanissetta la cosca mafiosa di Mazzarino, con ramificazioni sull'intero territorio nazionale e in particolare nell'area milanese: 55 gli arrestati. Al centro dell'indagine il clan Sanfilippo. Associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 50 presunti affiliati al clan di Mazzarino riconducibile alla stidda gelese.