Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone: il finale della Stagione 5 suggerisce il ritorno di Alex Mason (Di venerdì 24 settembre 2021) Il ritorno di un personaggio iconico della serie Call of Duty potrebbe essere imminente. Treyarch ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico per la Stagione 5 di Call of Duty e il filmato finale suggerisce ulteriori informazioni sulla storia in corso di Black Ops Cold War e il ritorno di uno dei suoi personaggi più popolari, Alex Mason. Questo nuovo trailer arriva mentre la Stagione 5 sta volgendo al termine con il lancio della Stagione 6 di Call of Duty all'inizio del prossimo mese di ottobre. Alex Mason è una parte fondamentale ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildi un personaggio iconicoserieofpotrebbe essere imminente. Treyarch ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico per la5 diofe il filmatoulteriori informazioni sulla storia in corso diOpsWar e ildi uno dei suoi personaggi più popolari,. Questo nuovo trailer arriva mentre la5 sta volgendo al termine con il lancio6 diofall'inizio del prossimo mese di ottobre.è una parte fondamentale ...

Advertising

Eurogamer_it : Il finale della Stagione 5 di #CallOfDutyBlackOpsColdWar suggerisce il ritorno di Alex Mason. - GamingTalker : Call of Duty Vanguard, Sledgehammer rivela i cambiamenti in arrivo col feedback della beta - GiocareOra : Il finale di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone Season 5 anticipa il ritorno di Alex Mason… - codnewsitalia : L’operatore Kingsley sarà disponibile, come riporta il sito ufficiale di Call Of Duty, in un secondo momento che ve… - ilducarocco : @simplemal Salve Maurizio. Secondo te per giocare meglio a Call of Duty mobile conviene passare da un iPad 2018 ad… -