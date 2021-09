Calendario Serie A calcio | orari partite 25-27 settembre | canali tv | guida DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Non c’è quasi il tempo di respirare, dopo il turno infrasettimanale, laA 2021-2022 è già pronta a tornare in campo per un nuovo turno ricco di interessanti sfide, da svilupparsi fra sabato 25 e lunedì 27. Saranno tre lein agenda sabato 25, nei classicidelle 15, delle 18 e delle 20.45, mentre sei se ne disputeranno domenica 26, una alle 12.30, tre alle 15, una alle 18 e una alle 20.45, con infine un match posizionato anche lunedì 27, sempre alle ore 20.45. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidi tutte le...