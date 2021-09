Calciomercato Serie A LIVE: la Juve ripensa a Donnarumma, Anguissa ha già convinto (Di venerdì 24 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 VENERDI 24 SETTEMBRE Theo Hernandez impressiona al Milan: e il PSG osserva (CLICCA QUI)Donnarumma, addio al PSG? La Juve ci fa un pensierino (CLICCA QUI)Anguissa ha già convinto il Napoli: si lavora al riscatto (CLICCA QUI) GIOVEDI 23 SETTEMBRE Inter-Juve, è sfida per l’ex ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 VENERDI 24 SETTEMBRE Theo Hernandez impressiona al Milan: e il PSG osserva (CLICCA QUI), addio al PSG? Laci fa un pensierino (CLICCA QUI)ha giàil Napoli: si lavora al riscatto (CLICCA QUI) GIOVEDI 23 SETTEMBRE Inter-, è sfida per l’ex ...

