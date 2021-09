Calciomercato Serie A LIVE: Dybala-Juve, rinnovo vicino. Il PSG va su Theo (Di venerdì 24 settembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 VENERDI 24 SETTEMBRE Calciomercato Roma: Nzonzi a un passo dal Qatar (CLICCA QUI)Rudiger alla Juventus? Il difensore del Chelsea parla del futuro (CLICCA QUI) rinnovo Dybala-Juventus: si può chiudere già sabato (CLICCA QUI) Calciomercato Milan: uno tra Faivre e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 VENERDI 24 SETTEMBRERoma: Nzonzi a un passo dal Qatar (CLICCA QUI)Rudiger allantus? Il difensore del Chelsea parla del futuro (CLICCA QUI)ntus: si può chiudere già sabato (CLICCA QUI)Milan: uno tra Faivre e ...

Advertising

YBah96 : RT @sportface2016: #Inter, #Marotta ufficializza la cessione di #Hakimi al #Psg: 'Non vorremmo vendere altri giocatori' #Calciomercato htt… - Cristoincroce1 : RT @sportface2016: #Inter, #Marotta ufficializza la cessione di #Hakimi al #Psg: 'Non vorremmo vendere altri giocatori' #Calciomercato htt… - calciomercatoit : ??#Dazn - comunicato UFFICIALE: un mese gratis ai clienti che non sono riusciti ad accedere all'app - fantapiu3 : Domani torna in campo la #SerieA con la 6ª giornata, dopo il turno infrasettimanale i dubbi aumentano per noi fanta… - LALAZIOMIA : Serie B, test verità per il Parma contro la capolista Pisa: il successo di Buffon e compagni a 2,25 -