Calciomercato – Donnarumma | tensione al Psg La Juventus ci pensa

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gianluigicontinua ad andare in panchina nel Psg: Raioladi riportarlo in Italia, precisamente alla

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Donnarumma

Juventus: Mino Raiola starebbe pianificando l'arrivo di Gianluigiin bianconero nel 2022 Come scrive il Corriere della Sera Gigionon è contento della sua attuale ...... ma l'addio del polacco nel prossimoestivo è quasi sicuro nonostante il contratto in scadenza nel 2024 con ingaggio da 7 milioni netti . Certo, per convincere, oltre al ...LOTTA SCUDETTO – Calhanoglu parla della lotta scudetto e dell’inizio di stagione della Juventus: «Non è giusto che io parli della Juventus, anche perché tutti i club hanno alti e bassi durante una sta ...L'avventura di Donnarumma al Psg è più complicata del previsto, possibile svolta clamorosa sul futuro del portiere della Nazionale ...