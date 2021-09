Calcio | Ospina ' Ambizoni e sogni per inseguire traguardi importanti'

Advertising

FabioOffreda : RT @CorSport: #Ospina: '#Scudetto al #Napoli? Piedi per terra' - CorSport : #Ospina: '#Scudetto al #Napoli? Piedi per terra' - NunzioMarrazzo : Napoli. Ospina: “Siamo un grande gruppo” ???? #Anguissa, #Calcio, #Campionato, #Napoli, #Osimhen, #Ospina,… - NCN_it : Ospina a Radio Kiss Kiss: «Felice della vittoria di Marassi, ma la strada è ancora lunga. Su Spalletti...» - sportli26181512 : Ospina: 'Scudetto al Napoli? Piedi per terra': Il portiere: 'Osimhen formidabile, Anguissa era quello che ci mancav… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ospina

Per vincere qualcosa di prestigioso c'è bisogno del gruppo intero", spiegache poi parla di Luciano Spalletti, tecnico che in poco tempo ha conquistato tutti con gioco e risultati. "Il mister ...Così il portiere del Napoli David, a Radio Kiss Kiss , dopo il 4 - 0 in casa della Sampdoria che ha mantenuto gli azzurri da soli - e a punteggio pieno - in vetta alla classifica. " In questo ...Eppure uno dei grandi protagonisti del successo di ieri in casa della Samp, è stato David Ospina che con le sue parate ha salvato il risultato, permettendo alla squadra di Spalletti di portare a ...La sua stagione era partita dalla panchina, è passata per l’infortunio di Alex Meret e poi per due parate incredibili ieri contro la Sampdoria. «La cosa più ...