Calcio | Juve Allegri pensa al turn - over in vista della Champions

tuttosport : Juve, #Adani punge #Allegri: 'Sento solo urla e richiami' - tuttosport : #Juve, #Dybala e il #rinnovo: testa al campo - SkySport : Rinnovo Dybala-Juventus, previsto nuovo incontro prima della Samp: si chiude? #SkySport #Juventus #Dybala - lartedellafuga : @pisto_gol Della frecciata alla Juve non mi interessa, ma vorrebbe scrivere della vergogna di DAZN? Può scrivere di… - italiano1218 : @SusannaGatto4 Se ami il calcio NON puoi tifare juve! -

Perin tra i pali con la Samp, Locatelli dal 1°, in attacco la coppia Morata - Kean TORINO - Mattinata di lavoro al JTC Continassa in vista della gara di campionato in programma domenica alle 12.30 ...Il turnover è ritenuto necessario dall'allenatore bianconero, per gestire le risorse mentali e fisiche di tutti i componenti della sua rosa ma anche per coinvolgere tutta la rosa di unache ..."Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, m ...TORINO - Giorgio Chiellini, ospite all'Italian Tech Week alle Ogr, ha parlato del momento particolare della Juventus, ha dichiarato: " Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta ...