Calcio: Gravina, 'bene Governo su aumento capienza stadi, ottimo lavoro Vezzali' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del Calcio: la passione”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina interviene sul ritorno di decine di migliaia di appassionati agli eventi calcistici. “L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia -continua Gravina- la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, in raccordo con il Cts, di sicuro i dati dimostrano che con il Green Pass gli stadi non sono occasione di contagio”. Sono molti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del: la passione”. Così il presidente della Figc Gabrieleinterviene sul ritorno di decine di migliaia di appassionati agli eventi calcistici. “L'apertura delsull'dellanegliè un'ottima notizia -continua- la sottosegretaria allo Sport Valentinasta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, in raccordo con il Cts, di sicuro i dati dimostrano che con il Green Pass glinon sono occasione di contagio”. Sono molti ...

Advertising

Azzurri : Il calcio italiano piange Romano #Fogli #Gravina: 'Lo ricorderemo come azzurro per sempre' #Nazionale #Azzurri - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gravina 'bene Governo su capienza, ottimo lavoro Vezzali' 'Sottosegretaria sta lavorando senza sosta. Basta cori razzisti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… -