Caduta Libera, Ginevra vince 86.000 euro: ecco come ha fatto (Di venerdì 24 settembre 2021) Caduta Libera, la concorrente e campionessa in carica Ginevra è riuscita a vincere 86.000 euro nei dieci passi finali dello show televisivo di Gerry Scotti. Caduta Libera, Ginevra la campionessa in carica vince il montepremi finale (Foto dal web)Il programma televisivo condotto da Gerry Scotti sta relagando molte emozioni ai suoi telespettatori, durante la puntata di Giovedì 23 Settembre 2021, la concorrente Ginevra ha portato a casa il montepremi finale. La campionessa è riuscita a rispondere a tutti i dieci quesiti del gioco intitolato i "Dieci Passi", riuscendo a vincere il montepremi di 86.000 euro, in diretta su Canale 5. La 21enne è appassionata di spot ed è ...

