“Buongiorno | siamo qui…” Attacco di panico in diretta Rai Il giornalista si blocca durante il servizio del tg

(Di venerdì 24 settembre 2021) Può capitare a tutti un momento di difficoltà, ma se si lavora in tv la cosa potrebbe essere ancora più imbarazzante. Ne sa qualcosa ildi RaiNews24. I telespettatori sono rimasti senza parole quando la collega in studio ha dato la parola all’inviato Paolo Mancinelli per gli ultimi aggiornamenti sulla nuova compagnia aerea, Ita, che prenderà il posto di Alitalia. Ma cosa è successo in pratica? Sin da subito, dall’inizio dell’intervento delsi nota qualcosa di strano. Ilriesce a fatica a dire qualcosa, senza però alcuna chiarezza. Queste le sue parole: “qui sotto gli uffici di Ita, la nuova compagnia di bandiera che dal prossimo 15 ottobre prenderà il testimone di Alitalia per parlarvi del nuovo tavolo…”: queste le prime parole pronunciate dal. ...