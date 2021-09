Bunker Milan: i segreti della migliore difesa del campionato (Di venerdì 24 settembre 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano ha costruito un vero e proprio Bunker , lavorando sugli equilibri e sulla compattezza di squadra. Soltanto due reti subite in campionato, ... Leggi su milanlive (Di venerdì 24 settembre 2021) Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano ha costruito un vero e proprio, lavorando sugli equilibri e sulla compattezza di squadra. Soltanto due reti subite in, ...

Champions League, Liverpool - Milan 3 - 2 Il Milan, alle corde per buona parte del primo tempo, mette la testa fuori dal bunker e nel finale di frazione colpisce due volte ribaltando il risultato. Il Diavolo costruisce una splendida azione ...

Bunker Milan: i segreti della migliore difesa del campionato MilanLive.it Bunker Milan: i segreti della migliore difesa del campionato Il Milan ha subito solo due reti in cinque gare. Ecco come Pioli è riuscito a garantirsi una difesa da primato.

Gazzetta - Il Milan e una difesa di ferro: solo due gol subiti, nessuno meglio dei rossoneri in Serie A Il Milan di Stefano Pioli fa un bel gioco d'attacco, ma allo stesso tempo ha una difesa di ferro, tanto che nelle prime cinque giornate di campionato ha subito appena due gol: in Serie A, ...

