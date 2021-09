Bundesliga 2021/2022: tris del Bayern Monaco al Furth e primo posto confermato (Di venerdì 24 settembre 2021) Facile tris per il Bayern Monaco in casa della matricola Furth nella sesta giornata di Bundesliga 2021/2022. La squadra di Nagelsmann gioca sul velluto nel primo tempo e fa sfogare i biancoverdi per poi colpire con ripartenze fulminee. Al 10? è già 0-1 per effetto del gol del solito Thomas Muller, alla mezzora ecco il raddoppio targato Kimmich. Nella ripresa il rosso a Pavard per un fallo da ultimo uomo sembra poter riaprire tutto, così non è perché l’autogol – davvero sfortunato quanto goffo – di Griesbeck a venti minuti dal termine chiude i giochi. Poco prima del triplice fischio, però, c’è tempo per il gol della bandiera dei padroni di casa con Itten, un piccolo successo in una serata storta ma a suo modo abbastanza storica per la compagine che nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Facileper ilin casa della matricolanella sesta giornata di. La squadra di Nagelsmann gioca sul velluto neltempo e fa sfogare i biancoverdi per poi colpire con ripartenze fulminee. Al 10? è già 0-1 per effetto del gol del solito Thomas Muller, alla mezzora ecco il raddoppio targato Kimmich. Nella ripresa il rosso a Pavard per un fallo da ultimo uomo sembra poter riaprire tutto, così non è perché l’autogol – davvero sfortunato quanto goffo – di Griesbeck a venti minuti dal termine chiude i giochi. Poco prima del triplice fischio, però, c’è tempo per il gol della bandiera dei padroni di casa con Itten, un piccolo successo in una serata storta ma a suo modo abbastanza storica per la compagine che nel ...

