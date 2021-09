Bull serie tv su Rai 2 | trama episodi 24 settembre 2021

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021)24. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 24su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAStagione 5o 10 Verità e riconciliazione. La puntata ci riporta alle origini della TAC. Torniamo, quindi, a 13 anni fa, quando il detective Kaminsky arrestò Arthur Craddick per l’omicidio di uno spacciatore, Ivan Kovolchuk, e del di lui figlio, un bambino appena nato. L’arresto e l’accusa si basavano praticamente solo sulla dichiarazione di un testimone oculare e, all’epoca psicologo forense, venne chiamato come esperto della difesa per confutare la testimonianza. Il suo ...