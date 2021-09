Buchi nelle pareti ed umidità sui soffitti ecco le condizioni del reparto pediatria (Di venerdì 24 settembre 2021) di Monica De Santis “Tanto rumore per una copertura che è caduta all’ingresso di una scuola e nessuno si interessa all’ospedale San?Leonardo che sta cadendo a pezzi”. A segnalare le cattive condizioni in cui versano alcuni reparti del nosocomio salernitano, sono i genitori, di una giovane paziente del reparto di pediatria… “Un posto dove i nostri figli dovrebbero essere curati, tenuto peggio di una casa abbandonata”, dicono mostrando delle foto (inserite nell’articolo) scattate al terzo piano dove si trova la sala operatoria e al sesto piano dove si trova il reparto di chirurgia pediatrica. Buchi nei muri, macchie di umidità sulle controsoffittature, pezzi di ferro che si sono arruginiti, muffa e altro ancora, dicono i genitori che si chiedono come mai “Nessuno dice nulla e ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 settembre 2021) di Monica De Santis “Tanto rumore per una copertura che è caduta all’ingresso di una scuola e nessuno si interessa all’ospedale San?Leonardo che sta cadendo a pezzi”. A segnalare le cattivein cui versano alcuni reparti del nosocomio salernitano, sono i genitori, di una giovane paziente deldi… “Un posto dove i nostri figli dovrebbero essere curati, tenuto peggio di una casa abbandonata”, dicono mostrando delle foto (inserite nell’articolo) scattate al terzo piano dove si trova la sala operatoria e al sesto piano dove si trova ildi chirurgia pediatrica.nei muri, macchie disulle controsoffittature, pezzi di ferro che si sono arruginiti, muffa e altro ancora, dicono i genitori che si chiedono come mai “Nessuno dice nulla e ...

