Brescia, svolta nelle indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani: arrestate le figlie (Di venerdì 24 settembre 2021) svolta nelle indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani , vigilessa scomparsa da Temù ( Brescia ) nella mattinata dell’8 maggio 2021. I carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito un’ordinanza... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 settembre 2021)di, vigilessada Temù () nella mattinata dell’8 maggio 2021. I carabinieri del Comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza...

Advertising

nigno11 : RT @Adnkronos: #Brescia, svolta nel caso Ziliani: arrestate le due figlie. In manette anche il fidanzato della figlia maggiore. https://t.c… - Affaritaliani : Brescia: ex vigilessa scomparsa Svolta nel caso: arrestate le figlie - ultimenews24 : Svolta nel caso Ziliani, arrestate le due figlie. Questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabini… - messveneto : Brescia, svolta nel caso Ziliani: arrestate le 2 figlie della ex vigilessa e il fidanzato della maggiore: La donna… - Corriere : ?? ULTIM'ORA La svolta nelle indagini -