Brentford vs Liverpool | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021) Cercando di continuare il loro forte inizio di vita in Premier League, ilsi prepara a ospitare ilnella resa dei conti di sabato 25 settembre. Entrambe le squadre entrano in gara dopo aver marciato verso vittorie convincenti nei rispettivi showdown della EFL Cup, con la squadra di Thomas Frank che ha superato di sette l’Oldham Athletic mentre i Reds hanno vinto per 3-0 sul Norwich City. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La settimana per gli eroi della Premier League a quattro gol nella Coppa EFL ha visto Marcus Forss rubare la scena alcontro l’Oldham, con l’attaccante finlandese che ha segnato quattro ...