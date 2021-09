Boxe, tatuaggi nazisti: la Fpi sospende Michele Broili (Di venerdì 24 settembre 2021) Michele Broili sospeso a causa dei tatuaggi nazisti. La Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana ha aperto un procedimento disciplinare a carico del Boxeur triestino. Quest’ultimo si è infatti presentato, sabato scorso, sul ring del match del campionato italiano dei superpiuma con dei tatuaggi sul corpo che inneggiavano al nazismo. La Fpi fa sapere che Broili è stato deferito “per presunte gravi violazioni disciplinari“. Il Procuratore ha chiesto al Tribunale federale l’applicazione nei confronti del pugile della misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica fino al termine delle indagini. Il Tribunale ha ritenuto l’istanza cautelare fondata, decidendo dunque di accoglierla. Broili dunque è sospeso da ogni attività ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021)sospeso a causa dei. La Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana ha aperto un procedimento disciplinare a carico delur triestino. Quest’ultimo si è infatti presentato, sabato scorso, sul ring del match del campionato italiano dei superpiuma con deisul corpo che inneggiavano al nazismo. La Fpi fa sapere cheè stato deferito “per presunte gravi violazioni disciplinari“. Il Procuratore ha chiesto al Tribunale federale l’applicazione nei confronti del pugile della misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica fino al termine delle indagini. Il Tribunale ha ritenuto l’istanza cautelare fondata, decidendo dunque di accoglierla.dunque è sospeso da ogni attività ...

mauroberruto : Un pugile con il corpo coperto da tatuaggi di ispirazione nazista e il suo allenatore, ex segretario regionale di F… - Open_gol : Hassan Nourdine, nuovo campione italiano della categoria Superpiuma: «Ho trovato oscene quelle scritte. Pensavo di… - sportface2016 : #Boxe, la Federazione Italiana sospende Michele #Broili per via dei tatuaggi nazisti - Pimpinella28 : RT @bravimabasta: Quello di sinistra ha appena vinto il titolo italiano superpiuma ed è di origini maghrebine. Quello di destra è pieno di… - BaruzziFabio : RT @bravimabasta: Quello di sinistra ha appena vinto il titolo italiano superpiuma ed è di origini maghrebine. Quello di destra è pieno di… -