Botte sulla Roma-Fiumicino, Alitalia: "Altavilla e governo ritirino lo scandaloso piano industriale voluto da Bruxelles" (Di venerdì 24 settembre 2021) In realtà erano 5mila ma, considerando che stavolta la platea interessata dalla mobilitazione (numericamente parlando) era comunque 'contenuta', può sicuramente dichiararsi un successo la mobilitazione che ha avito luogo stamane, davanti all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Ed infatti le sigle sindacali interessate dalla manifestazione (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti), hanno commentato la presenza dei loro 'affiliati' affermando che "Com'era prevedibile, è stata molto alta, con punte dell'100% in alcuni aeroporti l'adesione allo sciopero di oggi di tutto il trasporto aereo, eccetto Enav". Quindi, a fine protesta – almeno così sembrava – i sindacalisti hanno annunciato che la mobilitazione sarebbe comunque continuata ad oltranza, per lo meno fino a quando, hanno avvertito, "non riceveremo risposte adeguate". Alitalia, il tentato blocco ...

