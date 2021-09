Borsa: Europa apre debole, Parigi - 0,39%, Londra - 0,06% (Di venerdì 24 settembre 2021) Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,39% a 6.675 punti, Londra lo 0,06% a 7.078 punti, Madrid lo 0,39% a 8.842 punti e Francoforte lo 0,52% a 15.562 punti. . 24 settembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Apertura in calo per le principali borse europee.cede lo 0,39% a 6.675 punti,lo 0,06% a 7.078 punti, Madrid lo 0,39% a 8.842 punti e Francoforte lo 0,52% a 15.562 punti. . 24 settembre ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano svetta in Europa, chiude in rialzo dell'1,4%. Indice Ftse Mib sale a 26.081 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: l'Europa accelera con Wall Street, Milano svetta (+1,3%). Debole Londra con timori rialzo tassi. Bene Mediol… - ansa_economia : Borsa: l'Europa positiva, attende Wall Street. Londra riduce rialzo dopo riunione BoE, Euro sale sul dollaro #ANSA - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte in rialzo dopo la Fed, +0,55% Milano (RCO) - fisco24_info : Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,39%, Londra -0,06%: In calo anche Madrid (-0,38%) e Francoforte (-0,52%) -