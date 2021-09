Bollette, arriva il Decreto contro i rincari: cosa prevede e come ottenere lo sconto (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella serata del 23 settembre il Consiglio dei Ministri si è riunito per porre un freno al caro Bollette in arrivo per gas e luce. Per questo motivo è stato approvato il Decreto-legge recante “Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e abrogazioni e modifiche di disposizioni di legge“. Tra le misure approvate, il potenziamento del “bonus sociale elettrico“, che riguarda oltre 3 milioni di famiglie in difficoltà. Per chi beneficia di questo bonus gli effetti dell’aumento delle Bollette saranno sostanzialmente azzerati. Per il quarto trimestre 2021, sono inoltre azzerate le aliquote relative agli oneri di sistema per 6 milioni di piccole e piccolissime imprese e 29 milioni di utenti domestici. In questo caso si proverà a impedire un’impennata vertiginosa delle ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella serata del 23 settembre il Consiglio dei Ministri si è riunito per porre un freno al caroin arrivo per gas e luce. Per questo motivo è stato approvato il-legge recante “Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e abrogazioni e modifiche di disposizioni di legge“. Tra le misure approvate, il potenziamento del “bonus sociale elettrico“, che riguarda oltre 3 milioni di famiglie in difficoltà. Per chi beneficia di questo bonus gli effetti dell’aumento dellesaranno sostanzialmente azzerati. Per il quarto trimestre 2021, sono inoltre azzerate le aliquote relative agli oneri di sistema per 6 milioni di piccole e piccolissime imprese e 29 milioni di utenti domestici. In questo caso si proverà a impedire un’impennata vertiginosa delle ...

