Bollette, 3 miliardi dal governo per indigenti e imprese (Di venerdì 24 settembre 2021) Palazzo Chigi strerilizza gli oneri di sistema per aggirare i rincari. Gelmini: misura di buonsenso. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Palazzo Chigi strerilizza gli oneri di sistema per aggirare i rincari. Gelmini: misura di buonsenso.

Advertising

matteosalvinimi : Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la riduzione delle bollette per famiglie e imprese! - LegaSalvini : ??++ VITTORIA PER GLI ITALIANI ++ Matteo Salvini: Accolta altra richiesta della Lega: oltre tre miliardi per la rid… - rumba15342942 : RT @Ettore_Rosato: Approvato il decreto che taglia #bollette gas e elettricità, con gradualità diverse, azzerando aumenti per redditi più b… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Bollette, Draghi:«Intervento di tre miliardi per aiutare i più poveri e fragili» - Max18362869 : RT @marilenagasbar1: -