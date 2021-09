BMW Motorrad dà il via alla rivoluzione elettrica

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Bmwe la mobilitàsono sempre più vicini. Al recente Salone di Monaco, il marchio bavarese ha presentato una serie di nuovi prodotti, alcuni già pronti per essere venduti, altri ancora allo stadio prototipale. Si parte dal BMW CE 04, passando al BMW Concept CE 02 e si arrivaBMW Vision Amby: tre prodotti assai diversi da loro con peculiarità originali. Il BMWCE 04 Il BMWCE 04.jpg Studio Goico 2021Il BMWCE 04 andrà in venditafine dell'anno, a un prezzo base di 12.550 euro e ha un stile che lo rende diverso da qualsiasi altro mezzo a due ruote in circolazione. «Questa è la nostra nuova stellaper la città. Unisce la guida a zero emissioni con l'emozione e il divertimento in moto, ...