Biden spinge sulla terza dose di vaccino: «Autorizzata già per 20 milioni di americani. La farò anch’io» (Di venerdì 24 settembre 2021) «Venti milioni di americani hanno il diritto alla terza dose di vaccino»: così il presidente Joe Biden ribadisce l’importanza di garantire un’ulteriore protezione anti Covid per tutti gli over 65 e gli ospiti di Rsa del Paese. A ricevere la terza somministrazione di vaccino sarà anche lo stesso presidente Usa, che ha espresso l’intenzione di dare l’esempio «non appena l’ente regolatore esprimerà il verdetto di via libera». Oggi 24 settembre il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione americano (Cdc) ha deciso di approvare la terza dose Pfizer per chi ha più di 65 anni e per chi vive in strutture di assistenza sanitaria a lungo termine. «farò la terza dose ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) «Ventidihanno il diritto alladi»: così il presidente Joeribadisce l’importanza di garantire un’ulteriore protezione anti Covid per tutti gli over 65 e gli ospiti di Rsa del Paese. A ricevere lasomministrazione disarà anche lo stesso presidente Usa, che ha espresso l’intenzione di dare l’esempio «non appena l’ente regolatore esprimerà il verdetto di via libera». Oggi 24 settembre il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione americano (Cdc) ha deciso di approvare laPfizer per chi ha più di 65 anni e per chi vive in strutture di assistenza sanitaria a lungo termine. «la...

