Biden ora accusa i non vaccinati della crisi economica: "Per colpa vostra niente ripresa" (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 sett – Non basta ammalarsi di Covid, adesso c'è anche il presidente Usa Joe Biden che ti "accolla" il costo della ripresa economica perché non ti sei vaccinato. Biden: "Il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti" "Ora è una pandemia dei non vaccinati, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti" dice Biden, riferendosi a un quarto della popolazione Usa non ancora vaccinata. "Fate la cosa giusta – ha detto ancora il dem – vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno". "Farò presto terza dose vaccino" "Anche se è difficile ammetterlo sono over 65", dice precisando di avere 78

