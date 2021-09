Advertising

ilpost : Le critiche a Biden da destra e da sinistra, sull’immigrazione - NicolaPorro : Ma non era #Trump il cattivo? Guardate che succede nell'America di #Biden...?? - Italia_Notizie : Usa, Biden: “Orribili le immagini dei migranti haitiani frustati in Texas. Vergognoso, ci saranno delle conseguenze” - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Biden: migranti frustati una vergogna, ci saranno conseguenze #JoeBiden - luigiluccarini : L'amministrazione #Biden sgombra, rimpatria, induce i #migranti a tornarsene a casa La comunità internazionale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden migranti

'E' vergognoso, prometto che quelle persone pagheranno, ci sono indagini in corso e ci saranno conseguenze'. Lo ha detto il presidente Usa, Joe, riferendosi alle immagini dihaitiani frustati da agenti a cavallo in Texas, al confine con il Messico. 'E' imbarazzante e pericoloso. Manda un messaggio sbagliato nel mondo. ...... dice il presidente. "Stanno causando molti danni, riempono gli ospedali e mettono a rischio ... Riguardo aihaitiani frustati dagli agenti in Texas: "E' vergognoso. I responsabili ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, descrive le scene violente dei giorni scorsi al confine col Messico, dove decine di migranti haitiani sono stati malmenati dalla polizia di frontiera. “Farò ..."E' vergognoso, prometto che quelle persone pagheranno, ci sono indagini in corso e ci saranno conseguenze". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, riferendosi alle immagini di migranti haitiani fr ...