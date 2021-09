Bergamoscienza: il festival che dà gli strumenti per capire (un po’ di più) il mondo (Di venerdì 24 settembre 2021) Dall’1 al 17 ottobre, con il motto “Facciamo conoscenza”, torna al Donizetti, al Sociale e in piazzale Alpini l’evento incentrato sulla divulgazione scientifica. Fra conferenze, laboratori per le scuole, spettacoli e virtual tour. Prenotazioni degli incontri al via il 29 settembre Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 settembre 2021) Dall’1 al 17 ottobre, con il motto “Facciamo conoscenza”, torna al Donizetti, al Sociale e in piazzale Alpini l’evento incentrato sulla divulgazione scientifica. Fra conferenze, laboratori per le scuole, spettacoli e virtual tour. Prenotazioni degli incontri al via il 29 settembre

Advertising

VickyPiria : RT @BergamoScienza: 'Donne al volante, qual è la costante?' con @VickyPiria e @rakellyna18 questa sera per il penultimo appuntamento di #Co… - EEtted : RT @MarioNegriIRCCS: Sono aperte le iscrizione a #BergamoScienza2021, XIX Edizione. Anche quest’anno l’#IstitutoMarioNegri parteciperà con… - MarioNegriIRCCS : Sono aperte le iscrizione a #BergamoScienza2021, XIX Edizione. Anche quest’anno l’#IstitutoMarioNegri parteciperà c… - mrcrto : RT @BergamoScienza: 'Donne al volante, qual è la costante?' con @VickyPiria e @rakellyna18 questa sera per il penultimo appuntamento di #Co… - rakellyna18 : RT @BergamoScienza: 'Donne al volante, qual è la costante?' con @VickyPiria e @rakellyna18 questa sera per il penultimo appuntamento di #Co… -