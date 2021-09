Beppe Convertini | chi è | età | carriera | sorella | famiglia | figli | oggi | vita privata | film | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento settimanale conè un altro giorno. Sotto la conduzione di Serena Bortone tantissimi ospiti si recheranno nello studio di Rai 1 per andare in diretta alle 14:00. Come sempre i personaggi sono tanti e famosi: tra quelli dianche l’attore Bebbema scopriamo qualcosa in più su di lui!: chi è, età,, all’anagrafe Giuseppe, è nato il 20 luglio 1971 a Martina Franca. La sua adolescenza è stata un po’ difficile, a 17 anni infatti ha perso il padre a causa di un tumore restando con la madre, alla quale è molto legato, e alle sue due sorelle. Nel 1989 si è trasferito a Torino per studiare ma al tempo iniziò anche lavorare come modello ...