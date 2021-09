Benevento, presentato il progetto Virtus Academy: “Facciamo rinascere il basket femminile” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un’ambizione e un piccolo sogno: la rinascita del basket femminile a Benevento. E’ il progetto che la Virtus Academy ha svelato questo pomeriggio negli uffici della Soel, che sarà main sponsor della squadra ai nastri di partenza nel prossimo campionato di serie B. Ad illustrarne i tratti è stato il vicepresidente Vittorio Mori, che con un pizzico di emozione ha parlato dei sacrifici compiuti nel gettare le basi per qualcosa che si propone di diventare un punto di riferimento per le giovani sannite: “E’ difficile dopo 30 anni parlare di basket femminile a Benevento, quello che abbiamo realizzato è un piccolo sogno che nasce dalla mente di tre persone: la mia di Giulio Musco (che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Un’ambizione e un piccolo sogno: la rinascita del. E’ ilche laha svelato questo pomeriggio negli uffici della Soel, che sarà main sponsor della squadra ai nastri di partenza nel prossimo campionato di serie B. Ad illustrarne i tratti è stato il vicepresidente Vittorio Mori, che con un pizzico di emozione ha parlato dei sacrifici compiuti nel gettare le basi per qualcosa che si propone di diventare un punto di riferimento per le giovani sannite: “E’ difficile dopo 30 anni parlare di, quello che abbiamo realizzato è un piccolo sogno che nasce dalla mente di tre persone: la mia di Giulio Musco (che ...

