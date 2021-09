Benevento, domani la riapertura della Chiesa Madre del Cimitero (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’Assessore Gerardo Giorgione comunicano alla cittadinanza che, domani, sabato 25 settembre, si procederà alla riapertura della Chiesa Madre del Cimitero, dopo l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza (cornicioni ed intonaco) e le verifiche della regolare tenuta del tetto. Tale intervento segue quelli di manutenzione straordinaria eseguiti nel quinquennio che, sia pur con le limitate risorse economiche a disposizione, hanno consentito di restituire decoro al Cimitero. Per l’occasione, domani mattina, alle ore 10, alla presenza del sindaco, il cappellano del Cimitero darà la benedizione. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di, Clemente Mastella, e l’Assessore Gerardo Giorgione comunicano alla cittadinanza che,, sabato 25 settembre, si procederà alladel, dopo l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza (cornicioni ed intonaco) e le verificheregolare tenuta del tetto. Tale intervento segue quelli di manutenzione straordinaria eseguiti nel quinquennio che, sia pur con le limitate risorse economiche a disposizione, hanno consentito di restituire decoro al. Per l’occasione,mattina, alle ore 10, alla presenza del sindaco, il cappellano deldarà la benedizione. L'articolo proviene da ...

