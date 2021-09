Benevento, Como e lo scherzo ‘poco Ganz’: il destino ha riservato sorprese (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’inizio della fine. Al triplice fischio dell’ultimo incrocio tra Benevento e Como la percezione diffusa nell’ambiente giallorosso era più o meno questa. La traiettoria beffarda di Simone Ganz sancì l’ennesima eliminazione del Benevento ai play off, una delle più cocenti di sempre. Sabato 16 maggio 2015, i lariani vinsero al Vigorito nel primo turno in gara unica da sfavoriti. Un Benevento appesantito dalle fatiche del testa a testa con la Salernitana alzò bandiera bianca nel finale, tradito da un cross venuto male (ma poi mica tanto) del figlio d’arte. Al novantesimo, sotto la Sud, senza diritto di replica. La Strega era passata in vantaggio a inizio ripresa con Mazzeo, poi raggiunta dallo stesso Ganz che si sarebbe vestito da carnefice in prossimità del gong. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’inizio della fine. Al triplice fischio dell’ultimo incrocio trala percezione diffusa nell’ambiente giallorosso era più o meno questa. La traiettoria beffarda di Simone Ganz sancì l’ennesima eliminazione delai play off, una delle più cocenti di sempre. Sabato 16 maggio 2015, i lariani vinsero al Vigorito nel primo turno in gara unica da sfavoriti. Unappesantito dalle fatiche del testa a testa con la Salernitana alzò bandiera bianca nel finale, tradito da un cross venuto male (ma poi mica tanto) del figlio d’arte. Al novantesimo, sotto la Sud, senza diritto di replica. La Strega era passata in vantaggio a inizio ripresa con Mazzeo, poi raggiunta dallo stesso Ganz che si sarebbe vestito da carnefice in prossimità del gong. ...

