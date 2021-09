Benedicta Boccoli | chi è | età | altezza | genitori | marito | malattia | vita privata | oggi | chemioterapia | La Confessione | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento settimanale conè un altro giorno. Sotto la conduzione di Serena Bortone tantissimi ospiti si recheranno nello studio di Rai 1 per andare in diretta alle 14:00. Come sempre i personaggi sono tanti e famosi: tra quelli dianche! Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è, età, carrieraè nata a Milano l’11 novembre 1966. E’ un’attrice, showgirl e conduttrice radiofonica italiana. E’ nota al pubblico per aver preso parte a diverse fiction tra cui Incantesimo 8 e La squadra. La sual’ha passata a Roma; accanto alla sua famiglia e a sua sorella, Brigitta, anche lei attrice e showgirl. La sua carriera, con ...