Belen Rodriguez e Mediaset | novità all’orizzonte | l’indiscrezione

(Di venerdì 24 settembre 2021) Perbollerebbero tante cose in pentola su proposta dell’azienda: cosa c’è di nuovo per l’argentina(foto Instagram)Rdoriguez non si ferma mai. Secondo un’indiscrezione del settimanale Vero alla showgirl argentinavorrebbe affidar un nuovo programma da mandare in onda suo Italia 1. Uno show dove può fare ciò che più sente suo: non solo conduzione ma anche canto e ballo, un varietà con vecchi e nuovi amici. Ciò non significa che sarà sostituita alla guida si Tu si que vales, anzi. Per lei impegno raddoppiato a Cologno Monzese e del resto ha già dimostrata tanta dedizione al lavoro. Lo scorso 12 luglio è nata la seconda figlia Luna Marì e dopo una settimana era già in studio per la registrazione delle nuove puntate. Vero ha ...

Advertising

VelvetMagIta : Belen Rodriguez al timone di un nuovo programma dopo #tusiquevales? L’indiscrezione #VelvetMag #Velvet - appartenersi : Ciao mitico maschio/bianco/etero, I bambini fino a prova contraria non dovrebbero usare apparecchi tecnologici, tan… - zazoomblog : Belen Rodriguez è super sexy sui social: il dettaglio non sfugge (FOTO) - #Belen #Rodriguez #super #social: - infoitcultura : Belen Rodriguez, dedica memorabile da parte del suo Antonino – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez gioca ai videogiochi: l’attrazione principale è il posteriore -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

... che per il centauro di Vasto - sempre al centro delle cronache per via delle sue relazioni sentimentali, da quella cona Giulia De Lellis - è arrivato il momento di interrompere il ...Al momento l'ex disi trova molto psicologicamente provato, forse per la situazione nata con Soleil o per la mancanza di materiale: comunque due situazioni abbastanza complicate da ...Belen Rodriguez sarebbe pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Per la showgirl argentina, dopo la conferma a Tu Si Que Vales sarebbe ...Per Belen Rodriguez bollerebbero tante cose in pentola su proposta dell'azienda: cosa c'è di nuovo per l'argentina ...