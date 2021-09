Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 24 settembre 2021. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 settembre 2021) Scopriamo insieme ledelle Soap di Canale 5 -, Unais in the Air - per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di24

Advertising

blvckswan99 : Grazie Bangtan, grazie per essere ancora oggi uno dei pochi gruppi a parlare di questo genere di cose. E grazie Co… - SereDomenici : @MessoraClaudio @fdragoni @borghi_claudio Io ogni tanto guardo per farmi una idea della narrazione, ormai è una Bea… - Skoolsucks2 : Ronn Moss a #StarInTheStar e in automatico il mio pensiero va a mia nonna. Lei adoravo Ronn in Beautiful,non perde… - Anna50732053 : Addirittura l'ex Ridge di #beautiful Questo programma è una continua sorpresa. A giovedì prossimo con la terza puntata. #StarInTheStar - fvnzioniamo : ma il tipo di beautiful piazzato sotto una maschera in quel programma medias3t sto crepando ma perché -