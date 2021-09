Bayern Monaco, Nagelsmann: «Pavard ha meritato il rosso» (Di venerdì 24 settembre 2021) Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha espresso le proprie considerazioni sull’espulsione rimediata da Pavard contro il Greuther Furth Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha espresso le proprie considerazioni sull’espulsione rimediata da Benjamin Pavard contro il Greuther Furth. Le sue parole. «Il suo intervento in scivolata non era necessario, come squadra avremmo potuto gestire la situazione in un modo migliore. Benjamin ha meritato il cartellino rosso perché ha colpito l’avversario sul tendine d’Achille, ma spero che non prenda più di due giornate di squalifica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021), tecnico del, ha espresso le proprie considerazioni sull’espulsione rimediata dacontro il Greuther Furth Julian, allenatore del, ha espresso le proprie considerazioni sull’espulsione rimediata da Benjamincontro il Greuther Furth. Le sue parole. «Il suo intervento in scivolata non era necessario, come squadra avremmo potuto gestire la situazione in un modo migliore. Benjamin hail cartellinoperché ha colpito l’avversario sul tendine d’Achille, ma spero che non prenda più di due giornate di squalifica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

