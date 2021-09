Bavaglio ai virologi in tv | Antonella Viola | «Abbiate rispetto per il pensiero e la libertà»

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Ammetto che non ci potevo credere». Inizia così il commento di, professoressa Patologia generale dell’Università di Padova, alla vicenda ribattezzatatelevisivo ai. Il deputato Giorgio Trizzino, ex grillino passato al Gruppo misto, ha proposto un ordine del giorno collegato al decreto Green pass bis – accolto dal governo – in cui punta a vincolare la presenza di medici e scienziati in tv a un’autorizzazione rilasciata in precedenza dalla struttura sanitaria presso la quale operano. Trizzino vorrebbe che si introduca una norma affinché «tutti i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche o private possano partecipare alle trasmissioni televisive o radiofoniche e rilasciare interviste previa esplicita autorizzazione della propria struttura di appartenenza». Il motivo? «Ormai sono ...

