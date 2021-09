Basket | Sacchetti confermato Ct della Nazionale fino all’estate 2022

(Di venerdì 24 settembre 2021) Meosarà ancora il commissario tecnicomaschilealla conclusione dell‘Euro. A stabilirlo è stato il Consiglio FederaleFip riunitosi oggi a Roma. L’attuale ct, in carica dal settembre 2017, guiderà dunque gli Azzurri nelle prime finestre di qualificazione al Mondiale 2023 e all’Europeoprossima estate nel girone organizzato dalla Fip a Milano e, in caso di qualificazione, alle fasi finali ospitate a Berlino. Quella dinon è stata l’unica conferma, oltre a lui sono stati confermati il preparatore fisico Matteo Panichi, tutti gli assistenti allenatori Paolo Galbiati, Piero Bucchi e Lele Molin e l’intero staff medico. Roberto Brunamonti è invece stato nominato assistente del ...

Basket inclusivo, domenica di festa a Mirandola. Ospite il coach della nazionale Meo Sacchetti

Il coach azzurro guiderà l'Italia nelle prime qualificazioni mondiali ROMA - Meo Sacchetti sarà il commissario tecnico della Nazionale maschile fino alla conclusione dell'EuroBasket 2022. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fip riunitosi oggi a Roma. L'attuale ct, in carica dal settembre 2017, guiderà dunque gli Azzurri nelle prime finestre di qualificazione al Mondiale 2023 e all'Europeo 2022 in programma la prossima estate nel girone organizzato dalla Fip a Milano e, in caso di qualificazione, alle fasi finali ospitate a Berlino.