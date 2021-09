Bargiggia | “De Laurentiis | De Siervo e Lotito i primi responsabili di questo servizio vergognoso”

Advertising

Paolo_Bargiggia : Ecco chi ha portato nel calcio italiano il disastro @DAZN_IT senza rispetto per gli appassionati. @SerieA ?????? - puntomagazine : Bargiggia: “Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi #TorinoLazio e #SampdoriaNapoli, molti tifosi e ap… - napolista : Bargiggia: «La colpa della vergogna #Dazn è di #DeSiervo, #Lotito e #DeLaurentiis «De Siervo ha spinto per DAZN d… - Spazio_Napoli : Bargiggia: 'La colpa del fallimento di DAZN va a tre persone, uno di questi è De Laurentiis' - gilnar76 : Bargiggia: 'La colpa del fallimento di DAZN va a tre persone, uno di questi è De Laurentiis' #Forzanapoli #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia Laurentiis

...di Lazio e Napoli hanno svenduto la passione dei loro tifosi per due soldi" Paolocommenta il disastro Dazn attribuendone la colpa a tre persone: De Siervo, Lotito e DeE' colpa di Dee Lotito, con la complicità dell'amministratore delegato della Lega calcio De Siervo. Non ha dubbi Paoloche sulla sua pagina web si sfoga - come quasi tutti - per i disservizi di ...Bargiggia non ci sta, e sul proprio sito ufficiale sbotta contro Dazn: "Adesso basta! De Laurentiis, De Siervo e Lotito i primi responsabili!". Paolo ...«De Siervo ha spinto per DAZN dimenticandosi i mille problemi dell’emittente. I presidenti di Lazio e Napoli hanno svenduto la passione dei loro tifosi per due soldi» ...