Bardo | il nuovo film di Alejandro González Iñárritu

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha concluso in Messico le riprese del suo prossimo, che si intitolerà(Or False Chronicle of a Handful of Truths) C’è stato molto silenzio suldi, le cui riprese sono iniziate lo scorso anno, ma si è saputo ben poco nel frattempo. Ad oggi, sono terminate, finalmente e si può anche scoprire il titolo che è(Or False Chronicle of a Handful of Truths). Purtroppo si conosce ancora poco, ma sappiamo che si tratta di una commedia, nostalgica e che è stato girato interamente in Messico. Dopo Amores Perros, questo è il primoche il regista realizza nel suo paese. Un’altra distinzione con i suoi ...

