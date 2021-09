Barbano: non dite ad Agnelli e Allegri quanto è costato poco Anguissa, potrebbero sentirsi male (Di venerdì 24 settembre 2021) Sul Corriere della Sera, Alessandro Barbano elogia Frank Anguissa che ieri, contro la Sampdoria, ma anche nelle precedenti partite del Napoli fin qui, ha fatto chiaramente la differenza nel centrocampo del Napoli. E’ costato pochissimo e con un ingaggio di gran lunga inferiore a quello dei centrocampisti bianconeri. L’investimento di De Laurentiis è vincente, rispetto alla strategia juventina. “Non dite ad Agnelli, agli azionisti della Juve e meno che mai ad Allegri – ma forse lo sanno – che Anguissa è costato 500mila euro di prestito e un ingaggio di un milionesettecentocinquantamila euro all’anno (altrettanti glieli paga il Fulham da cui proviene). Dopo quello che si è visto ieri a Marassi, e dopo quello che ha fatto fin qui vedere il centrocampo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Sul Corriere della Sera, Alessandroelogia Frankche ieri, contro la Sampdoria, ma anche nelle precedenti partite del Napoli fin qui, ha fatto chiaramente la differenza nel centrocampo del Napoli. E’pochissimo e con un ingaggio di gran lunga inferiore a quello dei centrocampisti bianconeri. L’investimento di De Laurentiis è vincente, rispetto alla strategia juventina. “Nonad, agli azionisti della Juve e meno che mai ad– ma forse lo sanno – che500mila euro di prestito e un ingaggio di un milionesettecentocinquantamila euro all’anno (altrettanti glieli paga il Fulham da cui proviene). Dopo quello che si è visto ieri a Marassi, e dopo quello che ha fatto fin qui vedere il centrocampo ...

