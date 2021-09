Bankitalia, in 8 mesi creati 830.000 posti lavoro (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra gennaio e agosto sono stati attivati 3.866.000 contratti di lavoro a fronte di 3034,000 cessazioni per un saldo positivo di 830,000 posti, superiore a quello del 2020 ma soprattutto ai 689.000 del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra gennaio e agosto sono stati attivati 3.866.000 contratti dia fronte di 3034,000 cessazioni per un saldo positivo di 830,000, superiore a quello del 2020 ma soprattutto ai 689.000 del ...

Lo sblocco dei licenziamenti non ha provocato una valanga. Il report Bankitalia - Lavoro

Il buon andamento della domanda di lavoro e la possibilità di ricorrere ai regimi di integrazione salariale senza costi hanno mantenuto i licenziamenti in luglio e agosto su livelli modesti.

Bankitalia, licenziamenti bassi nonostante sblocco

Il buon andamento della domanda di lavoro e la possibilità di ricorrere ai regimi di integrazione salariale senza costi hanno "mantenuto i licenziamenti in luglio e agosto su livelli modesti".

