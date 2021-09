«Ballando con le stelle» | il cast ufficiale della nuova edizione

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Come per il Grande Fratello Vip, così per Ballando con le stelle una sola esigenza sembra aver mosso il comparto produttivo: mettere insieme un cast capace di parlare a più pubblici, più generazioni. Arisa, Federico Fashion Style, poi Al Bano, icona nazionalpopolare, Morgan e Mietta. I concorrenti del talent Rai, di cui Milly Carlucci ha rivelato l’identità ospite de La Vita in Diretta, sono tredici, in totale. E ciascuno proviene da un settore a sé, quanto blasonato poco importa.