Avellino | Braglia | “Dobbiamo esser la squadra che tutti vogliono”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A caccia della prima vittoria. L’di Pieroattende il Potenza per il primo di due match casalinghi. Entrambe le formazioni in questo inizio di stagione non hanno mai vinto tra campionato e Coppa Italia. All’appuntamento contro i lucani, l’ci arriva dopo la buona prova offerta contro la capolista Monopoli. “Affrontiamo unache si chiude bene – spiega – Hanno fatto una buona partita contro il Bari dove meritavano di vincere. E’ unafisica, strutturata e soprattutto di categoria. Il Potenza è da prendere con le molle”. “Ci vuole un briciolo di fortuna per uscire da questo momento – sottolinea – Ladebba continuare a fare ciò che fa, mettendo più cattiveria e fame. A Monopoli abbiamo ...