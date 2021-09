Auto nuova e vacanze | perché secondo il gip le figlie hanno ucciso Laura Ziliani

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Pensavano a comprarsi un’e a programmare le, oltre a congratularsi tra loro per i soldi che avrebbero avuto. È quanto emerge dall’ordinanza del Gip di Brescia che ha ordinato l’arresto per due delle tredi, l’ex vigilessa del Bresciano il cui cadavere è stato trovato dopo tre mesi dalla scomparsa. Si tratta di Silvia e Paola Zani, una impiegata e l’altra studentessa. A finire in carcere anche il fidanzato della figlia maggiore, Mirto Milani. La donna è scomparsa da Temù, in provincia di Brescia, l?8 maggio e il suo cadavere è stato ritrovato tre mesi dopo tra la boscaglia non lontana dal paesino.il giudice i tre sospettati dell’omicidiomostrato un’efficienza criminale e una “freddezza non ...